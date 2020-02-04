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FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personeline yönelik olarak, FETÖ operasyonu yapıldı.

04.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:01
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FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personeline yönelik olarak, FETÖ operasyonu yapıldı. 9'u aktif görevde, 6'sı sözleşmesi feshedilerek kurumla ilişiği kesilmiş, 1'i istifa etmiş 16 kişi ile 5'i kamu görevinden ihraç edilmiş mahrem imam olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen  21 şüpheliden 16'sı yakalandı.


Kaynak: DHA
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