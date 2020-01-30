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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bırakın bu yalanları, hayatınız bunlarla geçmiş; bir tarafta Trump almış yanına malum kişiyi, toplayacakları alkışa bakıyorlar.

30.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:58
FLAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bırakın bu yalanları, hayatınız bunlarla geçmiş; bir tarafta Trump almış yanına malum kişiyi, toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla dünyanın kaderini siz değiştiremezsiniz. Filistin'in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz. bizim kırmızı çizgimizdir. Bugün MGK toplantımızda basın açıklamamızda da özellikle bu konuya değindik. Kudüs satılık değildir.


Kaynak: DHA
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