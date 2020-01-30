30.01.2020 18:51 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:51

Milli Güvenlik Kurulu açıklamasından: Ülkemizin, özellikle Suriye'de etkin olan devletler ile varılan mutabakatlara rağmen, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır.

Kaynak: DHA