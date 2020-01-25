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AFAD: Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

25.01.2020 00:12 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:12
FLAŞ

: ili, ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde bir meydana gelmiştir. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 8 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 60'tır. İlk belirlemelere göre, Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır; Malatya'da ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır.


Kaynak: DHA
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