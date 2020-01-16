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Eski Korgeneral İyidil, tutuklandıANKARA'da FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edildikten sonra savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Bölge...
16.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:21
Eski Korgeneral İyidil, tutuklandı
ANKARA'da FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edildikten sonra savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesine sevk edildi. İyidil, 21'inci Ceza Dairesince tutuklandı.
Kaynak: DHA