flaş
Haberler » Güncel » flaş - Haber

flaş

Eski Korgeneral İyidil, tutuklandıANKARA'da FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edildikten sonra savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Bölge...

16.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:21
flaş

Eski Korgeneral İyidil, tutuklandı

'da FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edildikten sonra savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesine sevk edildi.  İyidil, 21'inci Ceza Dairesince tutuklandı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler