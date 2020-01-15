15.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:03

Dışişleri Bakanlığı: Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz.

Kaynak: DHA