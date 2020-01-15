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FLAŞ

Dışişleri Bakanlığı: Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz.

15.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:03
FLAŞ

:  Anadolu Ajansı'nın Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve  büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz.

  


Kaynak: DHA
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