15.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:52

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Üniversite Giriş Sınavı sonucunda ilk on bine girip tercihleri sonucu, Bakanlığımızın asli görevlerini yürüten Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi, Orman Mühendislikleri ile Veteriner Fakültelerine yerleşenlere, Bakanlığımızca burs verilmesini planlıyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.

Kaynak: DHA