15.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:45

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Irak-İran-ABD arasında gerginliğin azaltılması için çaba sarf ettik. Tüm platformlarda Türkiye, gerginliği azaltılması için çaba harcadı. Bazı ülkeler taraf tutuyor. Irak'ta mevcut anlaşmaların devam etmesi ve komşumuz ıIak'ın başka ülkeler için çatışma alanına dönüşmemesi önemli.

Kaynak: DHA