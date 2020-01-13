13.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:01

Bakan Albayrak: 2019'da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020'de bunu çok daha ileri taşıyacağız. 2 yıllık tahvil faizimiz %10,72 ile 6 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur atağı sonrası oluşan %28,27'lik faiz oranından 1.755 baz puanlık düşüş sağladık. Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı.

Kaynak: DHA