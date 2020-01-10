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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yargı hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer; Anayasa ve kanunlardır.

10.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:28
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Adalet Bakanı : Yargı hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer; Anayasa ve kanunlardır. Yargı, hiçbir ideolojinin, şu ya da bu grubun değil, sadece hukukun emri altındadır.  Bu anlayışa aykırı her türlü girişimin karşısında olacağımız da bilinmelidir.


Kaynak: DHA
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