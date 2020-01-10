10.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:26

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yargı hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer; Anayasa ve kanunlardır. Yargı, hiçbir ideolojinin, şu ya da bu grubun değil, sadece hukukun emri altındadır. Bu anlayışa aykırı her türlü girişimin karşısında olacağımız da bilinmelidir.

Kaynak: DHA