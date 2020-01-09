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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

09.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:52
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Dışişleri Bakanı , AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. Görüşmelerde Libya meselesi ele alındı.


Kaynak: DHA
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