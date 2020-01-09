09.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. Görüşmelerde Libya meselesi ele alındı.

Kaynak: DHA