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İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

09.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:41
FLAŞ

:  Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu  PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist  daha Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında  teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi.


Kaynak: DHA
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