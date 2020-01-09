09.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asit veya kezzap, yüzüne atıyor, bir göz gidiyor, mahkemenin verdiği ceza 13 yıl, ortalama söylüyorum. Ben soruşturuyorum, verilen cevap şu: Kanunun en yüksek oranı bu. Böyle bir olay kendi kızının başına gelmiş olursa kanunlara mı bakacaksın yoksa böyle bir adalet olur mu ona mı bakacaksın. Yargı mensuplarına sesleniyorum. Kanunların arasındaki sayfalara değil, vicdanınızın sesine kulak verin

Kaynak: DHA