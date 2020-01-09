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Ulaştırma Bakanı Turhan: Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir arasında YHT hattı çalışmalarını hızlandırdık.

09.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:13
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Ulaştırma Bakanı Turhan: Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir arasında YHT hattı çalışmalarını hızlandırdık. Halen 1.889 kilometresi yüksek hızlı demiryolu hattı yapım çalışmalarımız devam ediyoruz. Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh- Yerköy-Akdağmadeni kesiminde mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılı 2.çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz.


Kaynak: DHA
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