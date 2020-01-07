07.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:10

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: DHA