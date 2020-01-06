06.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:22

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, Eskişehir genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda, (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildi. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacak.

Kaynak: DHA