03.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:24

Ankara'da yılbaşı gecesi 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangının itfaiye raporu: Isınma amaçla yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu yangının çıktığı, alevlerin diğer yanıcı eşyalara sirayet ederek genişlediği ve yangının da bu şekilde çıktığı kanaatine varılmıştır.

Kaynak: DHA