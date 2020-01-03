03.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:40

Bakan Albayrak: Enflasyonda 2019'u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız.

Kaynak: DHA