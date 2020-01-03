03.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:00

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda, Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema FARKİN (K) (G.M.) ve Beritan AVESTA (K) (L.A.) isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: DHA