02.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duydukları memnuniyeti paylaştı.

Kaynak: DHA