FLAŞ
Haberler » Güncel » FLAŞ - Haber

FLAŞ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Devlet olarak çevre uyumu konusunda tesislerin gecikmelerine şahit olursak inisiyatif almaktan çekinmeyeceğiz.

01.01.2020 19:23 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:23
FLAŞ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı : Devlet olarak çevre uyumu konusunda tesislerin gecikmelerine şahit olursak inisiyatif almaktan çekinmeyeceğiz. 100 milyon dolarlık çevreye uyum yükümlülüğü söz konusu. Sadece baca gazı değil onarım izleme üniteleri yapılması, kül atıklarının depolanması gibi birçok husus var.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler