30.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:09

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema FARKİN (K) (G.M.) ve Beritan AVESTA (K) (L.A.) isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: DHA