27.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:11

Askeri kaynaklar: (Libya'ya gönderilecek asker konusunda) Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir verildiği takdirde yurtiçi ve yurtdışı her türlü göreve her an hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA