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Milli Savunma Bakanlığı: "İHA ve SİHA'ların etkin bir şekilde kullanıldığı Pençe Operasyonlarında bugüne kadar toplam 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütü tarafından;

27.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:05
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: "İHA ve SİHA'ların etkin bir şekilde kullanıldığı Pençe Operasyonlarında bugüne kadar toplam 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütü tarafından; sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 398 mağara imha edilmiş, 356 adet Mayın ve El Yapımı Patlayıcı tespit edilmiş, 5.3 ton Amonyum nitrat ele geçirilmiştir." 


Kaynak: DHA
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