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İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan tespitlerde; Elazığ Sivrice'de 27 Aralık tarihi saat 10: 02'de 4,9 büyüklüğünde ve 7,02 km derinlikte bir deprem meydana gelmiştir.

27.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:03
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İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi () Başkanlığı tarafından yapılan tespitlerde; Elazığ 'de 27 Aralık tarihi saat 10: 02'de 4,9 büyüklüğünde ve 7,02 km derinlikte bir deprem meydana gelmiştir. Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen depremde herhangi bir  can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana gelmiştir.


Kaynak: DHA
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