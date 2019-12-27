27.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:03

İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan tespitlerde; Elazığ Sivrice'de 27 Aralık tarihi saat 10: 02'de 4,9 büyüklüğünde ve 7,02 km derinlikte bir deprem meydana gelmiştir. Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana gelmiştir.

Kaynak: DHA