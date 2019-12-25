25.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:44

Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Özellikle bu hafta lansmanı yapılacak yerli otomobille birlikte, depolama sistemleri de Türkiye'de yerli bir sanayiye dönüşecek. Biz sadece üreten değil, aktif bir tüketici hedefliyoruz. Tüketicilerimizin bu dönüşüm ve değişimden karlı çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz.

Kaynak: DHA