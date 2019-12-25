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FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; 37'si aktif görevli 54 asker, 6'sı aktif görevli 47 kamu görevlisi, 30'si sivil/özel sektör çalışanı/SGK kaydı olmayan, toplam 131 şüpheli hakkında 25/gözaltı kararı verildi.

25.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:47
FLAŞ

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; 37'si aktif görevli 54 asker,  6'sı aktif görevli 47 kamu görevlisi, 30'si sivil/özel sektör çalışanı/SGK kaydı olmayan, toplam 131 şüpheli hakkında 25/gözaltı kararı verildi.


Kaynak: DHA
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