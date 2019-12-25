25.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:45

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, 1'i ihraç edilmiş, 6'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış Hava Pilot Üsteğmen ile 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan üsteğmen, 2'si aktif subay, 5'i ihraç askeri personel ile 4 sivil imam toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 16 şüpheli yakalandı.

Kaynak: DHA