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İbrahim Kalın: (Libya askeri tezkere konusunda): Meclisin uhdesinde olan bir konu. Meclisin yetkilendirme yapması gerekiyor.

24.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:40
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: ( askeri tezkere konusunda): Meclisin uhdesinde olan bir konu. Meclisin yetkilendirme yapması gerekiyor. Oradaki sıcak gelişmelere göre bir tezkere ihtiyacı doğabilir. Meclis de böyle bir çalışma yürütüyor. Biz Libya hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu askeri eğitim şeklinde olabilir, siyasi destek şeklinde olabilir. Libya halkının barış huzur refahı için ne gerekiyorsa  Meclis ile yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." 


Kaynak: DHA
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