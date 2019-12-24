24.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:11

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kanal İstanbul'un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir. Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir.

Kaynak: DHA