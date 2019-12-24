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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Kanal İstanbul'un iki yakasında kuracağımız şehri; akıllı mahalle, akıllı şehir konseptine göre dizayn edeceğiz.

24.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:21
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Çevre ve Şehircilik Bakanı : Kanal 'un iki yakasında kuracağımız şehri; akıllı mahalle, akıllı şehir konseptine göre dizayn edeceğiz. Bu anlamda Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak örnek iki akıllı şehri milletimize armağan edeceğiz.


Kaynak: DHA
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