Bakanlık'tan 81 ile park yasağı uyarısı
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Bakanlık'tan 81 ile park yasağı uyarısı

İçişleri Bakanlığından 81 ile Park Yasağı İhlali Uyarısı. Bakanlık, park yasağı kuralı ihlali yapan araçlara trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği hallerde para cezası verilmesini, otoparklara çekilmemesi istedi.

24.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:13
Bakanlık'tan 81 ile park yasağı uyarısı

İçişleri Bakanlığından 81 ile Park Yasağı İhlali Uyarısı. Bakanlık, park yasağı kuralı ihlali yapan araçlara trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği hallerde para cezası verilmesini, otoparklara çekilmemesi istedi.

Kaynak: DHA
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