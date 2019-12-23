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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Biz, deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın kesiştiği noktalara dair her türlü ortak karar alma hakkına sahibiz. Bölgenin istikrarı sözkonusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz.
23.12.2019 21:07 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Biz, deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın kesiştiği noktalara dair her türlü ortak karar alma hakkına sahibiz. Bölgenin istikrarı sözkonusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz.
Kaynak: DHA