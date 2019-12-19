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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Dr. Ömer Fatih Sayan: Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir.

19.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:06
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Dr. : servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır.


Kaynak: DHA
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