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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji ile ilgili yaptığı açıklamada: Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu meselenin çözüme kavuşması için gayret gösterdigimizi tekrar etmek isterim.Teminat zorunluluğu ve sadece eğitim alanında faaliyet göstermesi ile ilgili çalışmalarımız var.

18.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:48
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Milli Eğitim Bakanı , ile ilgili yaptığı açıklamada: Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu meselenin çözüme kavuşması için gayret gösterdigimizi tekrar etmek isterim.Teminat zorunluluğu ve sadece eğitim alanında faaliyet göstermesi ile ilgili çalışmalarımız var.


Kaynak: DHA
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