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İZMİR'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
18.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:18
İZMİR'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
Kaynak: DHA