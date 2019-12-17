flaş
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
17.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:19
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
Kaynak: DHA