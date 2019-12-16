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FLAŞ FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17'nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı.

16.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:55
FLAŞ

FLAŞ

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17'nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı.


Kaynak: DHA
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