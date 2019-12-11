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İbrahim Kalın: Biraz sonra 19.30'da Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi olacak Suriye'deki gelişmeleri Fırat'ın doğusundaki gelişmeleri, hem de İdlib'deki son durumu Cumhurbaşkanımız detaylı bir şekilde ele alacak.

11.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:34
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: Biraz sonra 19.30'da Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi olacak Suriye'deki gelişmeleri 'ın doğusundaki gelişmeleri, hem de 'deki son durumu Cumhurbaşkanımız detaylı bir şekilde ele alacak. Libya'daki gelişmeler önem arz ediyor. Bu konuları da Sayın Putin ile görüşecekler. 


Kaynak: DHA
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