11.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamento'da terör örgütlerinin desteğiyle bulunan ve şehit edilen yavrularımızı görmemezlikten gelen bu terör sevicilerini neyle izah edeceğiz? Adınızın parti olması bunu izah etmez, er veya geç bunun hesabını işte sandıklarda, şurada, burada vereceksiniz."

Kaynak: DHA