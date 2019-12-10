10.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye, Libya'ya asker gönderir mi? sorusuna cevaben) "Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, biz Libya'ya da askeri güvenlik anlaşmasını yaptıktan sonra aynı şekilde elemanlarımızı gönderebiliriz. Bizimle böyle bir mutabakat metnini imzaladıktan sonra önümüzde bir engel söz konusu değil" dedi.

Kaynak: DHA