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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı: "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna- Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir...

10.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 İnsan Hakları Günü mesajı:  "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna- Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır." 


Kaynak: DHA
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