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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

07.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:08
FLAŞ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:  İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.


Kaynak: DHA
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