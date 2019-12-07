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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
07.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:08
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Kaynak: DHA