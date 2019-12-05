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TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis'e iade edilen, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin kanun metninden çıkarılmasının ardından, "Dijital Hizmet Vergisi Kanunu" yeniden oylanarak kabul edildi.

05.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:16
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TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'e iade edilen, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin kanun metninden çıkarılmasının ardından, "Dijital Hizmet Vergisi Kanunu" yeniden oylanarak  kabul edildi. Kanun onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek.


Kaynak: DHA
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