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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında bylock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

03.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:34
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Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında bylock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 11 şüpheli yakalandı. Diğer 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 


Kaynak: DHA
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