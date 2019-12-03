03.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:34

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında bylock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 11 şüpheli yakalandı. Diğer 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA