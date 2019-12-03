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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müttefiklerimize 'bizimle sergileyecekleri samimi dayanışma ittifakımızı zayıflatmaz tam tersine güçlendirir' bu mesajımızı Londra'da müttefiklerimize açıkça verecek, terör karşısından ilkeli bir tavır göstermelerini kendilerinden isteyeceğiz.

03.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müttefiklerimize 'bizimle sergileyecekleri samimi dayanışma ittifakımızı zayıflatmaz tam tersine güçlendirir' bu mesajımızı 'da müttefiklerimize açıkça verecek, terör karşısından ilkeli bir tavır göstermelerini kendilerinden isteyeceğiz.


Kaynak: DHA
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