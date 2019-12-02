02.12.2019 22:53 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:53

MSB: Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 02 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Kaynak: DHA