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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: (Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilşkin) Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JAK Timleri tarafından yapılan araştırmada, kayıp dağcılara ait aracın, Uludağ 1.Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğu tespit edilmiştir.

02.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:07
FLAŞ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: (Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilşkin)  Uludağ Karakol Komutanlığı ve JAK Timleri tarafından yapılan araştırmada, kayıp dağcılara ait  aracın, Uludağ 1.Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu alanda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, BURKA ekiplerince  gece saatlerine kadar sürdülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır. Arama ekiplerine ilave olarak havadan 1 Jandarma helikopteri ile  keşif ve arama faaliyetleri devam etmektedir.


Kaynak: DHA
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