02.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:06

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO, ülkemizin güvenliğinin temininde önemli bir role sahip olmuş; ülkemiz de her zaman üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, getirmeye devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA